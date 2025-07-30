Його виявили співробітники метрополітену та правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про інцидент на станції "Славутич"?

Побачивши правоохоронців, киянин почав тікати та чинити опір, ігноруючи вимоги працівника поліції. Зрештою, чоловіка затримали – він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Свій вчинок порушник пояснив тим, що катався між вагонами через парі, а втікав задля уникнення відповідальності.

На жителя столиці склали адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Санкція передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, через нічну ворожу атаку 21 липня було пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", зокрема вибито шибки в будівлі. Її тимчасово зачиняли на вхід і вихід.