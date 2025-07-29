29 липня на станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.
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Чому станція "Либідська" не працює?
Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".
На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.
Нагадаємо, що внаслідок сильної зливи, яка пройшла у Києві 28 липня, затопило станцію "Лук'янівська".
Раніше ця станція постраждала внаслідок масованої атаки безпілотників. Пошкоджень зазнав вхід, також сталося сильне задимлення. "Лук'янівську" тимчасово зачиняли на вхід і вихід.
16 липня через пожежу поблизу червона гілка метро в Києві працювала зі змінами. Поїзди курсували від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції на лівому березі, "Лісова" та "Чернігівська", тимчасово були зачинені на вхід.