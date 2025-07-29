29 июля на станции метро "Лыбидская" обнаружили подозрительный предмет, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Почему станция "Лыбидская" не работает?

По соображениям безопасности, станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбидская".

На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Напомним, что в результате сильного ливня, который прошел в Киеве 28 июля, затопило станцию "Лукьяновская".

Ранее эта станция пострадала в результате массированной атаки беспилотников. Повреждение получил вход, также произошло сильное задымление. "Лукьяновскую" временно закрывали на вход и выход.

16 июля из-за пожара вблизи красная ветка метро в Киеве работала с изменениями. Поезда курсировали от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции на левом берегу, "Лесная" и "Черниговская", были временно закрыты на вход.