Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.

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Какие последствия непогоды в Киеве?

Ливень в Киеве привел к значительным подтоплениям в разных районах столицы. Из-за обильных осадков на дорогах образовались настоящие реки, а движение общественного и частного транспорта осложнилось.

Местные жители в социальных сетях активно делятся последствиями ливня в Киеве.

В столице подтопило дороги: смотрите видео

Непогода затронула и столичный метрополитен. На станции "Лукьяновская" из-за попадания воды образовались лужи.

Что происходит в киевском метро: смотрите видео

Напомним, на территории Киевской области на 28 июля объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В регионе до конца суток прогнозируется значительный дождь, гроза, местами град и шквалы.

В КГГА местных жителей призвали во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.