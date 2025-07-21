Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Какие последствия атаки в Киеве?

Этой ночью под вражеским ударом оказался в частности Шевченковский район Киева: там произошел пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что во время атаки также была повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". По данным КГГА, подземные помещения остались неповрежденными, пожара на станции также нет.

Последствия атаки в Шевченковском районе Киева / Фото: "РБК-Украина"

Из-за повреждения "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров на вход и выход, но одновременно работает как укрытие. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

Местные телеграм-каналы также публикуют видео сильного задымления на станции.

Сильное задымление на "Лукьяновской": смотрите видео

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Тем временем на "красной ветке" метро в Киеве ограничили движение поездов. В КГГА сообщили, что поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". В то же время пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.