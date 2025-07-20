Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине?
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Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Новые группы из Донецкой области – в направлении Харьковщины. Группы "Шахедов" – через север Черниговщины. Группы ударных БПЛА: с юга – через Запорожскую область; с севера – через Сумскую область.21:33, 20 июля21:14, 20 июля21:11, 20 июля
Новые группы из Донецкой области – в направлении Харьковщины.
Группы "Шахедов" – через север Черниговщины.
Группы ударных БПЛА:
с юга – через Запорожскую область;
с севера – через Сумскую область.