Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине?

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Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

21:33, 20 июля

Новые группы из Донецкой области – в направлении Харьковщины.

21:14, 20 июля

Группы "Шахедов" – через север Черниговщины.

21:11, 20 июля

Группы ударных БПЛА:

  • с юга – через Запорожскую область;

  • с севера – через Сумскую область.