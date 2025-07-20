Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Сумах прогремел взрыв в сумах

Что известно о воздушной тревоге в Украине?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте