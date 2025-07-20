Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах пролунав вибух

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті

21:33, 20 липня

Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини.

21:14, 20 липня

Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини.

21:11, 20 липня

Групи ударних БпЛА:

  • із півдня – через Запорізьку область;

  • із півночі – через Сумщину.