Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах пролунав вибух

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті