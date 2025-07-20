Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми У Сумах пролунав вибух
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
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Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті
Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини. Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини. Групи ударних БпЛА: із півдня – через Запорізьку область; із півночі – через Сумщину.21:33, 20 липня21:14, 20 липня21:11, 20 липня
Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини.
Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини.
Групи ударних БпЛА:
із півдня – через Запорізьку область;
із півночі – через Сумщину.