Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Ворог підняв літаки

У Повітряних силах повідомили, що ворог підняв стратегічні бомбардувальники.

Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії),

– розповіли захисники.

Вони закликали українців слідкувати за повідомленнями та прямувати в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

В OSINT-спільнотах розповіли про ймовірний час прибуття ворожих літаків у зону пуску ракет X-101/555:

02:00 Саратовська область.

02:30 Волгоградська область.

03:30 Каспійське море.

Аналітики зазначили, що наразі відомо про 3 борти Ту-95МС у повітрі. За їхніми словами, дії російських загарбників вказують на підготовку до того, щоб завдати ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації в ніч на 21 липня.

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