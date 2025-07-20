Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Враг поднял самолеты

В Воздушных силах сообщили, что враг поднял стратегические бомбардировщики.

Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область России),

– рассказали защитники.

Они призвали украинцев следить за сообщениями и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

В OSINT-сообществах рассказали о вероятном времени прибытия вражеских самолетов в зону пуска ракет X-101/555:

02:00 Саратовская область.

02:30 Волгоградская область.

03:30 Каспийское море.

Аналитики отметили, что сейчас известно о 4 бортах Ту-95МС в воздухе. По их словам, действия российских захватчиков указывают на подготовку к тому, чтобы нанести ракетный удар с применением стратегической авиации в ночь на 21 июля.

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