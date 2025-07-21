Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Які наслідки атаки в Києві?

Цієї ночі під ворожим ударом опинився зокрема Шевченківський район Києва: там сталася пожежа в житловому будинку та задимлення на відкритій території.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що під час атаки також була пошкоджена наземна частина станції метро "Лук'янівська". За даними КМДА, підземні приміщення залишилися неушкодженими, пожежі на станції також немає.

Наслідки атаки в Шевченківському районі Києва / Фото: "РБК-Україна"

Через пошкодження "Лук'янівська" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але водночас працює як укриття. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео сильного задимлення на станції.

Сильне задимлення на "Лук'янівській": дивіться відео

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Тим часом на "червоній гілці" метро в Києві обмежили рух поїздів. В КМДА повідомили, що поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Натомість пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють у звичайному режимі.