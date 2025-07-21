Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів про ситуацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини. Live".

Дізнайтеся більше Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня

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Що відомо про пошкодження станції метро "Лук'янівська" у Києві 21 липня?

Речник ДСНС розповів, що внаслідок ворожої атаки вибиті шибки в будівлі метрополітену.

Попередньо, це була не пожежа, а пил, який за допомогою вентиляції дуже швидко прибралося, на скільки мені відомо,

– зазначив Павло Петров.

Додав, що допомога рятувальників у гасінні пожежі там не знадобилася.

Зауважимо, міський голова Віталій Кличко вранці писав, що пошкоджений вхід на станцію метро "Лук'янівська". У мережі публікували кадри задимлення.

Згодом у КМДА повідомили, що станція метро "Лук'янівська" зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки.