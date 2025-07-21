Представитель ГСЧС Киева Павел Петров рассказал о ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости. Live".

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Что известно о повреждении станции метро "Лукьяновская" в Киеве 21 июля?

Представитель ГСЧС рассказал, что в результате вражеской атаки выбиты стекла в здании метрополитена.

Предварительно, это был не пожар, а пыль, который с помощью вентиляции очень быстро убралось, на сколько мне известно,

– отметил Павел Петров.

Добавил, что помощь спасателей в тушении пожара там не понадобилась.

Заметим, городской голова Виталий Кличко утром писал, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". В сети публиковали кадры задымления.

Впоследствии в КГГА сообщили, что станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход. Поезда проезжают мимо без остановки.