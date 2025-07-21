Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно об ограничении движения на "красной" ветке метро в Киеве 21 июля?

Движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная",

– отметили в КГГА в 05:47.

В 06:45 написали, что поезда на "красной" ветке курсируют от "Академгородка" до "Арсенальной". Пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.

В 07:24 сообщили, что станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход. Поезда проезжают мимо без остановки.

Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается,

– написали в КГГА.

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Важно! О восстановлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях в КГГА обещают сообщить дополнительно. Все подземные станции метро продолжают работать как укрытие.