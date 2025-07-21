Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також У Києві під час обстрілу постраждала станція метро "Лук'янівська": там сталося сильне задимлення

Що відомо про обмеження руху на "червоній" гілці метро у Києві 21 липня?

Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна",

– зазначили в КМДА о 05:47.

О 06:45 написали, що поїзди на "червоній" гілці курсують від "Академмістечка" до "Арсенальної". Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" і "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють у звичайному режимі.

О 07:24 повідомили, що станція метро "Лук'янівська" зачинена на вхід і вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки.

Усі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється,

– написали в КМДА.

Зверніть увагу Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня

Важливо! Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни у КМДА обіцяють повідомити додатково. Усі підземні станції метро продовжують працювати як укриття.

