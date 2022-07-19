Межа дефолту: радник глави Мінфіну спрогнозував, що буде з економікою білорусі

Курс білоруського рубля до гривні не змінився із початку повномасштабного вторгнення. А ще до 24 лютого Україна активно торгувала із білоруссю – у нас було налагоджене придбання добрив, палива, продуктів харчування.

Про це 24 каналу розповів радник очільника Міністерства фінансів України Віталій Ломакович. Він також зазначив, що у білорусі немає вільноконвертованого ринку стосовно внутрішньої валюти, адже ще у 2021 році ЄС обмежив та наклав санкції на білоруські банки.

Читайте також В Україні арештували білоруські локомотиви, якими росія перекидала свої війська

Ще відтоді питання дефолту по суверенних боргах білорусі було лише питанням часу, додає Ломакович.

За його словами, 29 червня уряд білорусі оголосив, що вони не зможуть здійснити виплати по боргах, розмір яких сягав позначки у 23 мільйони доларів, оскільки вирішили розраховуватись у білоруських рублях.

Що чекає на білорусь після дефолту

"А це так чи інак означає дефолт – неможливість здійснення платежу. Зрозуміло, що це до певної межі технічна ситуація, яку створили завдяки санкціям", – додає Віталій Ломакевич.

В кредитній історії, після нашої перемоги, у випадку, якщо білорусь захоче стати цивілізованою країною, то їй це питання буде потрібно вирішувати,

– пояснює радник міністра фінансів.

Якщо умовно, то білорусам знову доведеться завойовувати увагу інвесторів та переконувати у тому, що потрібно вкладати кошти у білорусь, каже Ломакович.

"Ще у 2020 році білорусь виходила на ринки із ціною на свої суверенні папери, яка була кращою за нашу ціну. Процес дефолту трохи тривалий у часі, але він матиме макроекономічний ефект", – пояснює фінансист.

Станом на зараз – це вже однозначне зупинення всіх транзакцій з їх банками, а після нашої перемоги та краху режиму лукашенка білорусам буде потрібно попрацювати, аби відновити інтерес до інвестицій у білорусь, резюмує Віталій Ломакович.

Детальніше про наслідки дефолту для білорусі: дивіться відео