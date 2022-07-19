Про це 24 каналу розповів радник очільника міністерства фінансів України Віталій Ломакович. Він також зазначив, що у Білорусі немає вільноконвертованого ринку стосовно внутрішньої валюти, ще у 2021 році ЄС обмежив та наклав санкції на білоруські банки.

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Вже відтоді, питання дефолту по суверенних боргах білорусі було лише питанням часу, додає Ломакович.

За його словами, ще 29 червня уряд білорусі оголосив, що вони не можуть здійснити виплати по боргах, хоча ці виплати сягали лише позначки у 23 мільйони доларів, оскільки вирішили розраховуватись у білоруських рублях.

Що чекає на Білорусь після дефолту

"А це так, чи інак, що означає дефолт – неможливість здійснення платежу. Зрозуміло, що до певної межі технічна ситуація, яку створили завдяки санкціям", – додає Віталій Ломакевич.

В кредитній історії, після нашої перемоги, у випадку, якщо білорусь захоче стати цивілізованою країною, то їй це питання буде потрібно вирішувати,

– пояснює радник міністра фінансів.

Якщо умовно, то білорусам знову доведеться завойовувати увагу інвесторів та переконувати у тому, що потрібно вкладати кошти у Білорусь, каже Ломакович.

"Ще у 2020 році, білорусь виходила на ринки із ціною на свої суверенні папери, яка була кращою за нашу ціну. Процес дефолту трохи тривалий у часі, але він матиме макроекономічний ефект", – пояснює фінансист.

Станом на зараз – це вже однозначне зупинення всіх транзакцій з їх банками, а після нашої перемоги та крахе режиму лукашенка, білорусам буде потрібно попрацювати, аби відновити інтерес до інвестицій у білорусь, резюмує Віталій Ломакович.

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