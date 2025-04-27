Сподіваємося зблизити сторони, – Рубіо розповів, чому США не вводять нові санкції проти Росії

США поки що не планують вводити санкції проти Росії, адже триває переговорний процес. Сполучені Штати не можуть завдавати Росії шкоди, доки між країнами триває діалог для завершення війни в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі NBС News.

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США ведуть переговори з Росією

За словами Марко Рубіо, нові санкції проти Росії не будуть корисними для майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Ввести обмеження зараз неможливо через дипломатичні зусилля та намагання зблизити "сторони, які конфліктують".

Рубіо додав, що наразі Дональдові Трампу невигідно сваритися з Росією, адже він єдиний, хто веде переговори з обома сторонами. Запровадження санкцій, за його словами – це відмова від дипломатії, яка може продовжити війну ще на роки.

Ви маєте побачити, що ніхто у світі не говорить з обома сторонами – лише США. І ми хочемо бути впевненими, що ми не покинемо роботу, яку можна виконати. Та ми не хочемо витрачати час на щось, що не дасть результату. Тому ми хочемо запевнитись, що обидві сторони хочуть миру, і на що вони готові піти заради цього,

– розповів держсекретар.

Марко Рубіо також заявив, що американська сторона зрозуміє хід перемовин щодо завершення війни "в наступні декілька днів". Цей період може стати вирішальним, адже Україна та Росія, ймовірно, наближаються до мирної угоди.

Нагадаємо, під час зустрічі у Ватикані президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та український лідер Володимир Зеленський обговорили новий пакет санкцій проти Росії від ЄС. У нього могли б увійти обмеження, що вдарили б по російській економіці.