Українці набрали мікрокредитів на понад 9 мільярдів за три місяці
Джерело:Опендатабот
Порівняно з останнім кварталом 2022 року кількість мікрокредитів в Україні зросла до травня 2023 року. Сума позик піднялася на 39%.
Скільки мікрокредитів було видано на початку 2023 року
За перших три місяці 2023 року сума мікрокредитів зросла до 9,23 мільярда гривень (+39%) та було укладено 1,9 мільярда нових договорів (+18%). Проте це досі менше ніж було укладено в аналогійний період у 2021 році – 3,52 мільярда договорів.
Читайте також Кредити на комерційну нерухомість можуть спричинити нову кризу в США, – глава JPMorgan
Проте з кожним кварталом сума зростає – на початку поточного року середня сума угоди сягнула довоєнного періоду: 4 912 гривень проти 5 079 гривень у першому кварталі 2022 року.
За даними НБУ, в І кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами становить 8,7 мільярда гривень, тобто зросла на 663 мільярди гривень.
НБУ визначив основні цілі щодо курсу долара
Загалом НБУ виділив два напрямки, на яких буде сфокусована увага установи: спротив російській агресії та відновлення країни.
- "фокус спротиву" – короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності у фінансовій системі та економіці загалом. Вони включають застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом національної валюти, підтримання банківської системи тощо;
- "фокус відновлення" – середньострокові заходи для запуску перетворень, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки. Наприклад: зниження бюрократичних бар'єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій тощо.