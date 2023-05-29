Українці набрали мікрокредитів на понад 9 мільярдів за три місяці

Порівняно з останнім кварталом 2022 року кількість мікрокредитів в Україні зросла до травня 2023 року. Сума позик піднялася на 39%.

Скільки мікрокредитів було видано на початку 2023 року

За перших три місяці 2023 року сума мікрокредитів зросла до 9,23 мільярда гривень (+39%) та було укладено 1,9 мільярда нових договорів (+18%). Проте це досі менше ніж було укладено в аналогійний період у 2021 році – 3,52 мільярда договорів.

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Нагадаємо! У 2023 році в середньому укладають 627 мільйонів нових небанківських позик на місяць. У 2021 році цей показник складав 1,17 мільярда.

Проте з кожним кварталом сума зростає – на початку поточного року середня сума угоди сягнула довоєнного періоду: 4 912 гривень проти 5 079 гривень у першому кварталі 2022 року.

За даними НБУ, в І кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами становить 8,7 мільярда гривень, тобто зросла на 663 мільярди гривень.

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Загалом НБУ виділив два напрямки, на яких буде сфокусована увага установи: спротив російській агресії та відновлення країни.