Мінфін виділив на соцвиплати 42 мільярди у червні: куди спрямували гроші

Протягом березня – червня Мінфін надіслав на соцвиплати понад 153 мільярдів гривень. З них 42 мільярди були виділені лише у червні.

Гроші на соцвиплати

153,5 мільярда гривень – виділено у період з березня по червень.

42 мільярди гривень – у червні.

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Незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо забезпечувати своєчасні виплати пенсій, доплат, надбавок та допомоги,

– заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличов.

Куди були спрямовані кошти

на виплату державної соціальної допомоги, у тому числі сім'ям з дітьми – 21,2 мільярда гривень, з них у червні – 5,3 мільярда гривень;

для надання допомоги на проживання всередині переміщеним особам – 18,1 мільярда гривень, з них у червні – 9,1 мільярда гривень;

на надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 мільярда гривень, з них у червні – 0,8 мільярда гривень;

Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат та підвищення до пенсій – 68,5 мільярда гривень, з них у червні – 20,9 мільярда гривень;

на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у рамках програми "єПідтримка" – 30,4 мільярда гривень, з них у червні – 5,9 мільярда гривень.

Гроші, котрі були спрямовані на соцвиплати / Інфографіка Мінфіну

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