Гроші на соцвиплати
- 153,5 мільярда гривень – виділено у період з березня по червень.
- 42 мільярди гривень – у червні.
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Незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо забезпечувати своєчасні виплати пенсій, доплат, надбавок та допомоги,
– заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличов.
Куди були спрямовані кошти
- на виплату державної соціальної допомоги, у тому числі сім'ям з дітьми – 21,2 мільярда гривень, з них у червні – 5,3 мільярда гривень;
- для надання допомоги на проживання всередині переміщеним особам – 18,1 мільярда гривень, з них у червні – 9,1 мільярда гривень;
- на надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 мільярда гривень, з них у червні – 0,8 мільярда гривень;
- Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат та підвищення до пенсій – 68,5 мільярда гривень, з них у червні – 20,9 мільярда гривень;
- на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у рамках програми "єПідтримка" – 30,4 мільярда гривень, з них у червні – 5,9 мільярда гривень.
Гроші, котрі були спрямовані на соцвиплати / Інфографіка Мінфіну
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