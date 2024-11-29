Кому підвищили мінімальну допомогу по безробіттю

Раніше в Україні збільшили розмір допомоги по безробіттю. Вже з 1 жовтня громадяни почали отримувати зовсім інші суми.

Як змінилася допомога по безробіттю

Для деяких категорій населення розмір допомоги виріс з 2 500 до 3 600 гривень для деяких категорій населення, передає 24 Канал з посиланням на Постанову правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня 2024 року № 74.

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Підвищення виплат стосується:

людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1 500 гривень;

людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 гривень;

внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2 500 гривень.

Нагадаємо! Мінімальна допомога по безробіттю й надалі становитиме 1 500 гривень. Її отримує молодь до 35 років без стажу.

Також на "мінімалку" претендують особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства:

систематичне невиконання обов’язків без поважних причин;

прогул;

крадіжки за місцем роботи тощо.

Отримувати допомогу по безробіттю можна не довше 90 днів та не довше 360 календарних днів, якщо це особи передпенсійного віку.