Виплати на поховання
Щоб отримати таку допомогу від держави потрібно звернутися до будь-якого відділення ПФУ, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
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Розмір виплати залежить від закону за яким померлому призначали пенсію:
- Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.
- Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.
Які документи треба надати
- паспорт та ідентифікаційний код,
- заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),
- свідоцтво про смерть,
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,
- реквізити свого банківського рахунку.