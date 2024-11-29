Виплати на поховання

Щоб отримати таку допомогу від держави потрібно звернутися до будь-якого відділення ПФУ, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Розмір виплати залежить від закону за яким померлому призначали пенсію:

Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.

Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Які документи треба надати