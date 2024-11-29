Выплаты на погребение
Чтобы получить такую помощь от государства нужно обратиться в любое отделение ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Размер выплаты зависит от закона по которому умершему назначали пенсию:
- Если пенсионер получал пенсию в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, то сумма составляет размер трехмесячной пенсии, но не менее чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 13 420 гривен.
- Если пенсия была назначена в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании или других законов, то помощь составляет 2 пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.
Какие документы нужно предоставить
- паспорт и идентификационный код,
- заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема),
- свидетельство о смерти,
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера,
- реквизиты своего банковского счета.