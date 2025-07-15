У кого з українців зросла мінімальна пенсія на майже 400 гривень

У 2025 році зросли мінімальні пенсії внаслідок проведення березневої індексації. У липні змін не заплановано.

Хто має мінімальну пенсію майже 4 тисячі гривень?

У березні мінімальна пенсія для таких осіб зросла з 3 370 до 3 758 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Які пенсіонери мають право на таку мінімальну пенсію зараз:

пенсіонери, старші за 65 років, що не працюють і набули повний страховий стаж (тобто, 35 років для чоловіків і 30 років для жінок);

пенсіонери, старші за 80 років, що набули достатньо стажу: 25 років – для чоловіків, 20 років – для жінок.

Зросла мінімальна пенсія і для інших пенсіонерів: