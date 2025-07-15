15 липня, 14:40
У кого з українців зросла мінімальна пенсія на майже 400 гривень
Основні тези
- У березні 2025 року мінімальна пенсія зросла з 3 370 до 3 758 гривень для пенсіонерів старше 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж.
- Мінімальна пенсія також зросла для пенсіонерів старше 80 років (зі стажем 25/20 років).
У 2025 році зросли мінімальні пенсії внаслідок проведення березневої індексації. У липні змін не заплановано.
Хто має мінімальну пенсію майже 4 тисячі гривень?
У березні мінімальна пенсія для таких осіб зросла з 3 370 до 3 758 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Які пенсіонери мають право на таку мінімальну пенсію зараз:
- пенсіонери, старші за 65 років, що не працюють і набули повний страховий стаж (тобто, 35 років для чоловіків і 30 років для жінок);
- пенсіонери, старші за 80 років, що набули достатньо стажу: 25 років – для чоловіків, 20 років – для жінок.
Зросла мінімальна пенсія і для інших пенсіонерів:
- 3 613 гривень – отримують українці від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;
- 3 323 гривень – пенсіонери віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років, а також особи з інвалідністю І групи (незалежно від їхнього віку та кількості набутого ними стажу);
- 3 038 гривень – можуть отримати громадяни, які не працюють, але мають право на пенсію.