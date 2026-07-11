Пенсія у понад 20 тисяч гривень і це не межа: кому з українців виплатять таку суму

Окремі категорії українців у 2026 році можуть отримувати пенсію понад 20 тисяч гривень. Йдеться про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов'язана з катастрофою.

Хто має право на підвищену пенсію

Для "чорнобильців" держава встановила гарантований мінімальний розмір пенсії, який щороку переглядається автоматично, повідомляє ПФУ.

Розмір мінімальної пенсії залежить від групи інвалідності та середньої зарплати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески у попередньому році. Закон гарантує:

особам з інвалідністю І групи – 100% середньої зарплати;

особам з інвалідністю ІІ групи – 80%;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 60%.

Саме за цією формулою Пенсійний фонд щороку проводить автоматичний перерахунок.

Які пенсії виплачують у 2026 році

Для розрахунку виплат цьогоріч використали показник середньої зарплати за 2025 рік, який становить 20 653,55 гривні. Після перерахунку з 1 березня мінімальні пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС становлять:

20 653,55 грн – для осіб з інвалідністю І групи;

16 522,84 грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

12 392,13 грн – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

У Пенсійному фонді наголошують, що розмір таких пенсій не є постійним. Щороку з 1 березня проводиться автоматичний перерахунок відповідно до нового показника середньої зарплати за попередній календарний рік.

Хто може отримувати ще більше

Встановлена законом сума є лише гарантованим мінімумом. Якщо пенсіонер має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, така доплата призначається окремо.

У результаті загальний розмір щомісячної пенсії може перевищувати гарантований мінімум. Остаточна сума залежить не лише від групи інвалідності, а й від інших підстав для додаткового пенсійного забезпечення, передбачених законодавством.

До слова, щоб отримувати приблизно таку ж пенсію за віком звичайному українцю потрібно виконати значні вимоги. Щоб отримати пенсію 21 тисячу гривень, при виході на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу і середню зарплату 63,6 тисячі гривень.

Для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мінімум 23 роки страхового стажу, а в 65 років – 15 років стажу.