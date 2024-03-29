Мінімальна пенсія у квітні: чи зміниться розмір виплат
29 березня 2024, 10:40Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Цього року березнева індексація була покликана збільшити найменші пенсії для українців. Тож у квітні дехто отримає вже зовсім нові суми.
Яка мінімалка буде у квітні
Нині мінімальна пенсія та "соціальна" пенсія від держави перебувають на одному рівні – 2 361 гривні. Ці виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.
Читайте також Вихід на пенсію у 2024 році: скільки страхового стажу потрібно чоловікам та жінкамНагадаємо! "Соціальну" пенсію отримують особи, які взагалі не мають страхового стажу. Її призначають з 65 років.
Під час березневої індексації розмір мінімальної пенсії підняли до 2 725 гривень. Перерахунок більших виплат також залежав від віку пенсіонерів та їх стажу.
У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.
Які ще виплати зросли
- для тих, хто досяг віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 370 гривень;
- особам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу – 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- особам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- особам яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу) – 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).