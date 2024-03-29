Мінімальна пенсія у квітні: чи зміниться розмір виплат

Цього року березнева індексація була покликана збільшити найменші пенсії для українців. Тож у квітні дехто отримає вже зовсім нові суми.

Яка мінімалка буде у квітні

Нині мінімальна пенсія та "соціальна" пенсія від держави перебувають на одному рівні – 2 361 гривні. Ці виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.

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"Соціальну" пенсію отримують особи, які взагалі не мають страхового стажу. Її призначають з 65 років.

Під час березневої індексації розмір мінімальної пенсії підняли до 2 725 гривень. Перерахунок більших виплат також залежав від віку пенсіонерів та їх стажу.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.

Які ще виплати зросли