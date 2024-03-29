Який вік виходу на пенсію у 2024 році

Чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років в Україні мають право на призначення пенсії за віком. При цьому, вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.

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Відповідно, право на вихід пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки:

  • за наявності не менше 31 року страхового стажу – у 60 років;
  • за наявності не менше 21 року страхового стажу – у 63 роки;
  • за наявності від 15 до 21 року страхового стажу – у 65 років.

Як розрахувати пенсію

Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

  • орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
  • детальний протокол розрахунку.

До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.