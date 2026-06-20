Українцям гарантують пенсію від 5 190 гривень: які умови потрібно виконати

Не всі пенсіонери можуть отримувати гарантовані 5 190 гривень щомісяця. Для призначення такої виплати необхідно виконати низку умов, визначених законодавством.

Хто може оформити пенсію?

Для сімей військовослужбовців, які втратили рідну людину, держава передбачила пенсію у звʼязку з втратою годувальника. Її розмір залежить від обставин смерті захисника та складу сімʼї, однак закон гарантує, що у 2026 році така виплата не може бути меншою за 5 190 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд.

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Право на пенсію у звʼязку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімʼї військовослужбовця, якщо він загинув або помер під час проходження служби, упродовж трьох місяців після звільнення чи внаслідок поранення, контузії, травми або захворювання, повʼязаних із виконанням військового обовʼязку.

Оформити таку виплату можуть діти, чоловік або дружина, батьки, а також інші члени сімʼї, якщо вони відповідають умовам, визначеним законодавством.

Який розмір виплат?

Сума пенсії визначається індивідуально. Якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обовʼязків, одному непрацездатному члену сімʼї призначають 70% його грошового забезпечення. Якщо право на пенсію мають двоє або більше членів сімʼї, кожному з них виплачують по 50%.

У випадках, коли смерть не повʼязана з виконанням службових обовʼязків, розмір пенсії становить 30% грошового забезпечення на кожного отримувача.

Водночас держава встановила мінімальну гарантію: незалежно від проведених розрахунків пенсія у звʼязку з втратою годувальника не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Чи є доплати по втраті годувальника?

Окрім основного розміру пенсії, окремі отримувачі можуть претендувати на додаткові державні гарантії. Зокрема, якщо призначена пенсія у звʼязку з втратою годувальника не досягає встановленого мінімального рівня, держава нараховує адресну допомогу, яка компенсує різницю до гарантованої суми.