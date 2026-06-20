Кто может оформить пенсию?

Для семей военнослужащих, потерявших близкого человека, государство предусмотрело пенсию в связи с потерей кормильца. Ее размер зависит от обстоятельств смерти защитника и состава семьи, однако закон гарантирует, что в 2026 году такая выплата не может быть меньше 5 190 гривен в месяц, сообщает Пенсионный фонд.

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Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, если он погиб или умер во время прохождения службы, в течение трех месяцев после увольнения или в результате ранения, контузии, травмы или заболевания, связанных с исполнением воинского долга.

Оформить такую выплату могут дети, супруг или супруга, родители, а также другие члены семьи, если они соответствуют условиям, определенным законодательством.

Каков размер выплат?

Сумма пенсии определяется индивидуально. Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, одному нетрудоспособному члену семьи назначают 70 % его денежного довольствия. Если право на пенсию имеют два или более членов семьи, каждому из них выплачивают по 50 %.

В случаях, когда смерть не связана с исполнением служебных обязанностей, размер пенсии составляет 30 % денежного довольствия на каждого получателя.

В то же время государство установило минимальную гарантию: независимо от произведённых расчётов пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Предусмотрены ли доплаты в связи с потерей кормильца?

Помимо основного размера пенсии, отдельные получатели могут претендовать на дополнительные государственные гарантии. В частности, если назначенная пенсия в связи с потерей кормильца не достигает установленного минимального уровня, государство начисляет адресную помощь, которая компенсирует разницу до гарантированной суммы.