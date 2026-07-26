Не всі пенсіонери про це знають: кому після 65 років зобов'язані доплатити

У 2026 році українці, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, зможуть розраховувати на підвищений гарантований мінімальний розмір пенсії. Який саме, читайте далі.

Яку мінімальну пенсію гарантують українцям після 65 років?

Українці, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть розраховувати на підвищений гарантований мінімальний розмір пенсії. Таку норму передбачає стаття 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У 2026 році для отримання цієї гарантії потрібно мати:

жінкам не менше 30 років страхового стажу;

чоловікам не менше 35 років страхового стажу.

Для таких пенсіонерів мінімальний розмір пенсії за віком не може бути нижчим за 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, гарантований мінімум пенсії для українців віком від 65 років дорівнює 3 458,80 гривні.

Водночас пенсіонери, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Хто може отримати перерахунок?

Підвищений мінімальний розмір пенсії встановлюють непрацюючим пенсіонерам, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Якщо людина після призначення пенсії продовжує офіційно працювати або зареєстрована як фізична особа-підприємець, перерахунок із урахуванням нового розміру мінімальної зарплати проведуть лише після звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери?

Окрім гарантованого мінімального розміру пенсії після 65 років, окремі українці мають право на щомісячні вікові доплати. Їх призначають автоматично після досягнення відповідного віку.

Якщо день народження припадає не на перше число місяця, доплату за перший місяць нарахують пропорційно кількості днів від дати досягнення відповідного віку.