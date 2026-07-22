Мінімальна пенсія зросте майже на 4 000 гривень: хто отримає більше у серпні

У серпні окремі категорії українських пенсіонерів продовжать отримувати мінімальні пенсійні виплати у підвищеному розмірі. Для них після весняного перегляду мінімальна гарантована сума зросла майже на 4 000 гривень.

Хто у серпні отримуватиме підвищену мінімальну пенсію?

У серпні окремі категорії українців продовжать отримувати мінімальні пенсії у підвищеному розмірі. Після змін, запроваджених у 2026 році, для частини одержувачів гарантована виплата збільшилася майже на 4 000 гривень.

Держава посилила соціальну підтримку родин загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць України. Відповідні гарантії передбачені постановою Кабінету Міністрів №674.

Підвищені мінімальні пенсії отримують сім'ї, у яких виплати призначені двом і більше членам родини (крім непрацездатних батьків або одного з подружжя), а також двом і більше дітям загиблих військовослужбовців. Після перегляду мінімальна гарантована виплата для цієї категорії зросла на 3 920 гривень і тепер становить 10 020 гривень.

Водночас ще вищі мінімальні пенсії встановили для непрацездатних членів сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Це стосується матері, батька, дружини чи чоловіка, а також дітей, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії. Для них мінімальна виплата збільшилася на 5 100 гривень – до 12 810 гривень.

Уряд також передбачив, що надалі ці суми щороку індексуватимуться. Пенсійний фонд здійснюватиме перерахунок автоматично, без додаткового звернення пенсіонерів.

Як оформити підвищену мінімалку?

Якщо право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника оформлюють уперше, необхідно звернутися до уповноваженого структурного підрозділу міністерства або відомства, де проходив службу загиблий чи зниклий безвісти військовослужбовець.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують особу заявника, родинні зв'язки із військовослужбовцем, право на отримання пенсії та, за потреби, непрацездатність, інвалідність, навчання чи інші обставини, передбачені законодавством. Також знадобляться реквізити банківського рахунку.

Якщо така пенсія вже призначалася, заяву потрібно подати до Пенсійного фонду.

У яких випадках призначають пенсію?

Пенсію у зв'язку із втратою годувальника призначають, якщо військовослужбовець загинув або помер під час проходження військової служби чи протягом трьох місяців після звільнення.

Також виплати призначають, якщо смерть настала пізніше ніж через три місяці після звільнення, але була наслідком поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час військової служби.

Нагадаємо, українці можуть оформити пенсію онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті та подати електронну заяву з необхідними документами.