Як зростатимуть мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Попри війну, розв'язану росією, Україна продовжує збільшувати розмір мінімальної пенсії, а також соціальних виплат. Розповідаємо, як вони змінюватимуться упродовж 2022 року.

На українців упродовж цього року очікують п'ять підвищень. Вони стосуватимуться як пенсій, так і соціальних виплат, гарантованих державою. Зауважимо, що одна з них уже була в липні.

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Пенсії та соціальні виплати зростуть кілька разів

Також на наших громадян, котрі отримують мінімальну пенсію, а також соціальні виплати, очікує ще два підвищення нарахувань. Вони заплановані на 1 жовтня, а також 1 грудня.

Мінімальна пенсія зросте

1 липня – 2 027 гривень;

1 жовтня 2 680 гривень; 3 000 гривень;

1 грудня 2 093 гривні; 2 500 гривень.

Пояснюємо, що за цифри. Передовсім слід нагадати, що 1 січня 2022 року вперше підвищили мінімальну пенсію. Тоді вона становила 1 934 гривні. А от у липні відбулось наступне підвищення до 2 027 гривень.

Сума ця вибрана не випадково. На неї вплинуло підвищення прожиткового мінімуму. Тож і мінімальна пенсія зросла.

Уже 1 жовтня має зрости мінімальна заробітна плата. Мовитиметься про 6,7 тисячі гривень. Водночас мінімальна пенсія повинна бути не нижчою за 2 680 гривень. Але таку суму отримають не всі пенсіонери. Йдеться лише про тих, хто не працює та досягнув 65 років або більше. Ще одна умова – досягнення страхового стажу: 35 років для чоловіків і 30 – для жінок.

Чергове підвищення пенсії очікується 1 жовтня. Більші суми отримають пенсіонери, які досягли 70-річного віку та мають 35 або 30 років стажу для чоловіків і жінок відповідно. Тоді мінімальна пенсія у них буде на рівні 3 тисяч гривень.

Ще раз прожитковий мінімум підвищать 1 грудня. Разом із ним зростуть мінімальні пенсії – з 2 027 до 2 093 гривень.

Тоді ж на рівні 2 500 гривень встановлять мінімальну пенсію. На неї можуть розраховувати пенсіонери віком від 60 до 70 років, які наразі не працюють, а також мають необхідний страховий стаж. Якщо ж відповідного стажу недостатньо, то пенсія нараховуватиметься пропорційно.

Також зростуть соціальні виплати:

1 липня: на дітей до 6 років – 2 201 гривня, на дітей до 18 років – 2 744 гривні, виплати працездатним особам – 2600 гривень, по втраті працездатності – 2 027 гривень;

на дітей до 6 років – 2 201 гривня, на дітей до 18 років – 2 744 гривні, виплати працездатним особам – 2600 гривень, по втраті працездатності – 2 027 гривень; 1 грудня: 2 272 гривні, 2 833 гривні, 2 684 гривні та 2 093 гривні відповідно.

Нагадаємо, що пенсіонери, яким бракує страхового стажу, мають право на соціальні виплати. Але розраховувати на них можуть лише ті, у кого є щонайменше 15 років страхового стажу. Тут ми розповіли, як оформити ці виплати.

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