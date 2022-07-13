Украинцев в течение этого года ожидают пять повышений. Они будут касаться как пенсий, так и социальных выплат, гарантированных государством. Отметим, что одно из них уже было в июле.

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Пенсии и социальные выплаты вырастут несколько раз

Также наших граждан, которые получают минимальную пенсию, а также социальные выплаты, ожидает еще два повышения начислений. Они запланированы на 1 октября, а также 1 декабря.

Минимальная пенсия вырастет

1 июля – 2 027 гривен;

1 октября 2 680 гривен; 3 000 гривен;

1 декабря 2 093 гривны; 2 500 гривен.

Объясняем, что за цифры. Прежде всего следует напомнить, что 1 января 2022 года впервые повысили минимальную пенсию. Тогда она составляла 1 934 гривны. А вот в июле состоялось следующее повышение до 2 027 гривен. Сумма эта выбрана не случайно. На нее повлияло повышение прожиточного минимума. Поэтому и минимальная пенсия выросла.

Уже 1 октября должна вырасти минимальная заработная плата. Речь пойдет о 6,7 тысячи гривен. В то же время минимальная пенсия должна быть не ниже 2 680 гривен. Но такую сумму получат не все пенсионеры. Речь идет только о тех, кто не работает и достиг 65 лет или больше. Еще одно условие – достижение страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

Очередное повышение пенсии ожидается 1 октября. Большие суммы получат пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и имеющие 35 или 30 лет стажа для мужчин и женщин соответственно. Тогда минимальная пенсия у них будет на уровне 3 тысяч гривен.

Еще раз прожиточный минимум повысят 1 декабря. Вместе с ним вырастут минимальные пенсии – с 2 027 до 2 093 гривен.

Тогда же на уровне 2 500 гривен установят минимальную пенсию. На нее могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет, которые пока не работают, а также имеют необходимый страховой стаж. Если же соответствующего стажа недостаточно, то пенсия будет начисляться пропорционально.

Также вырастут социальные выплаты:

1 июля: на детей до 6 лет – 2 201 гривна, на детей до 18 лет – 2 744 гривны, выплаты трудоспособным лицам – 2 600 гривен, по потере трудоспособности – 2 027 гривен;

на детей до 6 лет – 2 201 гривна, на детей до 18 лет – 2 744 гривны, выплаты трудоспособным лицам – 2 600 гривен, по потере трудоспособности – 2 027 гривен; 1 декабря: 2 272 гривны, 2 833 гривны, 2 684 гривны и 2 093 гривны соответственно.

Напомним, что пенсионеры, которым не хватает страхового стажа, имеют право на социальные выплаты. Но рассчитывать на них могут только те, у кого есть по меньшей мере 15 лет страхового стажа. Здесь мы рассказали, как оформить эти выплаты.

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