Самые прибыльные профессии
По итогам I полугодия самая высокая зарплата в июне – 32,5 тысяч гривен у дальнобойщиков. Также с начала 2022 года выросли зарплаты у рихтовщиков (+10%) и операторов колл-центров (+84%).
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Вакансии с высокой зарплатой в июне
- Дальнобойщик – 32,5 тысячи гривен.
- Рихтовщик – 27,5 тысячи гривен.
- Автомаляр – 25 тысяч гривен.
- Оператор колл-центра – 24,89 тысячи гривен.
- Автоэлектрик, торговый представитель, таксист – 25 тысяч гривен.
Если анализировать наиболее оплачиваемые вакансии в январе этого года, то каменщику предлагали работодатели самую высокую зарплату – 37,5 тысячи гривен. Далее шла вакансия фасадника (32,5 тысячи гривен) и дальнобойщика (30 тысяч гривен).
Как именно трансформировался рынок труда за последние шесть месяцев:
- чаще всего работодатели ищут специалистов транспортной сферы;
- по сравнению с январем на рынке появилось больше вакансий для операторов колл-центров, автослесарей и строителей;
- самые высокие зарплаты у дальнобойщиков.
Из-за войны изменился как список специалистов, в которых больше всего нуждаются работодатели, так и в целом количество предложений на рынке,
– рассказали в OLX.
Как изменились запросы работодателей
- В начале 2022 года работодатели на OLX чаще всего искали специалистов в сфере торговли, транспортной отрасли и охранников.
- В начале войны чаще всего работодатели искали водителей, предложений для продавцов уменьшилось на 40%, а к самым актуальным добавились вакансии разнорабочих на строительство.
В июне чаще всего работодатели искали:
- водителей – 6,2 тысячи вакансии;
- продавцов – 4,5 тысячи вакансий;
- разнорабочих на строительство – 2,2 тысячи вакансий;
- швей и портных – 1,7 тысячи вакансий;
- поваров – 1,5 тысячи вакансий.
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