Найприбутковіші професії

За підсумками I півріччя найвища зарплата у червні – 32,5 тисячі гривень у далекобійників. Також від початку 2022 року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів кол-центрів (+84%).

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Вакансії з найвищою зарплатою у червні

  • Далекобійник – 32,5 тисячі гривень.
  • Рихтувальник – 27,5 тисячі гривень.
  • Автомаляр – 25 тисяч гривень.
  • Оператор кол-центру – 24,89 тисячі гривень.
  • Автоелектрик, торговий представник, таксист – 25 тисяч гривень.

Якщо аналізувати найбільш оплачувані вакансії у січні цьогоріч, то муляру пропонували роботодавці найвищу зарплату – 37,5 тисячі гривень. Далі йшла вакансія фасадника (32,5 тисячі гривень) та далекобійника (30 тисяч гривень).

Як саме трансформувався ринок праці за останні шість місяців:

  • найчастіше роботодавці шукають спеціалістів транспортної сфери;
  • у порівнянні з січнем на ринку з'явилось більше вакансій для операторів кол-центрів, автослюсарів та будівельників;
  • найвищі зарплати у далекобійників.

Через війну змінився як список спеціалістів, яких найбільше потребують роботодавці, так і загалом кількість пропозицій на ринку,
– розповіли в OLX.

Як змінились запити роботодавців

  • На початку 2022 року роботодавці на OLX найчастіше шукали спеціалістів у сфері торгівлі, транспортної галузі та охоронців.
  • На початку війни найчастіше роботодавці стали шукати водіїв, пропозицій для продавців поменшало на 40%, а до найактуальніших додались вакансії різноробочих на будівництво.

У червні найчастіше роботодавці шукали:

  • водіїв – 6,2 тисячі вакансії;
  • продавців – 4,5 тисячі вакансій;
  • різноробочих на будівництво – 2,2 тисячі вакансій;
  • швачок та кравців – 1,7 тисячі вакансій;
  • кухарів – 1,5 тисячі вакансій.

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