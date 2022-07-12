Найприбутковіші професії

За підсумками I півріччя найвища зарплата у червні – 32,5 тисячі гривень у далекобійників. Також від початку 2022 року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів кол-центрів (+84%).

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Вакансії з найвищою зарплатою у червні

Далекобійник – 32,5 тисячі гривень.

Рихтувальник – 27,5 тисячі гривень.

Автомаляр – 25 тисяч гривень.

Оператор кол-центру – 24,89 тисячі гривень.

Автоелектрик, торговий представник, таксист – 25 тисяч гривень.

Якщо аналізувати найбільш оплачувані вакансії у січні цьогоріч, то муляру пропонували роботодавці найвищу зарплату – 37,5 тисячі гривень. Далі йшла вакансія фасадника (32,5 тисячі гривень) та далекобійника (30 тисяч гривень).

Як саме трансформувався ринок праці за останні шість місяців:

найчастіше роботодавці шукають спеціалістів транспортної сфери;

у порівнянні з січнем на ринку з'явилось більше вакансій для операторів кол-центрів, автослюсарів та будівельників;

найвищі зарплати у далекобійників.

Через війну змінився як список спеціалістів, яких найбільше потребують роботодавці, так і загалом кількість пропозицій на ринку,

– розповіли в OLX.

Як змінились запити роботодавців

На початку 2022 року роботодавці на OLX найчастіше шукали спеціалістів у сфері торгівлі, транспортної галузі та охоронців.

роботодавці на OLX найчастіше шукали спеціалістів у сфері торгівлі, транспортної галузі та охоронців. На початку війни найчастіше роботодавці стали шукати водіїв, пропозицій для продавців поменшало на 40%, а до найактуальніших додались вакансії різноробочих на будівництво.

У червні найчастіше роботодавці шукали:

водіїв – 6,2 тисячі вакансії;

продавців – 4,5 тисячі вакансій;

різноробочих на будівництво – 2,2 тисячі вакансій;

швачок та кравців – 1,7 тисячі вакансій;

кухарів – 1,5 тисячі вакансій.

У OLX зауважили, що для деяких спеціалістів пропозицій стало навіть більше, ніж було на початку року до війни. Найпомітніше зростання – для операторів кол-центрів – в 7 разів більше, автослюсарів (+84%) та будівельників (+18%).

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