Вместе с тем для тех, кому не хватает стажа, государство предусматривает выплату социальной помощи – так называемой социальной пенсии. Кто и на каких условиях может на нее претендовать, какая сумма помощи и как оформить временные финансовые выплаты – читайте дальше.

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Что такое социальная пенсия

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не вышедшие на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут претендовать на временную социальную помощь от государства. Такую выплату можно оформить по достижении 65-летнего возраста.

При этом получать эти выплаты вместо пенсии имеют право только те граждане, которые на момент оформления имеют не менее 15 лет страхового стажа. Такая финансовая помощь пересчитывается каждые полгода с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

При условии соответствия требованиям, эти деньги человек будет получать до момента достижения возраста, с которого он приобретает право на выплату обычной пенсии, предусмотренной законодательством.

Как оформить выплаты

Чтобы получать временную финансовую помощь от государства, граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Если социальная пенсия оформляется не по прописке, к общему пакету документов следует добавить справку о неполучении такой помощи от Управления труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Общий перечень документов для оформления заявки выглядит так:

документ, удостоверяющий личность пенсионера, его место жительства, а также индивидуальный налоговый номер (ИНН);

справку о страховом стаже, которую можно получить, отправив запрос в Пенсионный фонд (выдается в течение 5 рабочих дней);

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода – заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи.

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Размер выплат социальной пенсии

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, которые утратили трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи пенсионера на одного человека за предыдущие 6 месяцев, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С 1 июля 2022 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 600 гривен. Соответственно, возросла сумма и связанных с этим показателем социальных выплат.

Кто не может получать социальную пенсию

Социальная помощь пенсионерам не назначается, если:

гражданин получает пенсию, в том числе и социальную, работает или ведет другую деятельность, которая приносит ему доход;

хотя бы один член семьи в течение года совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 тысяч гривен;

среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

в ходе выборочной проверки выявлены дополнительные источники финансовых поступлений, не указанные в поданной декларации о доходах и имущественном состоянии;

в собственности заявителя или членов его семьи есть другая квартира или дом при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью;

и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью; в собственности есть больше одного автомобиля или другого транспортного средства.

Кстати, временная финансовая помощь пенсионерам без достаточного стажа может назначаться и вопреки некоторым вышеуказанным требованиям по заключению комиссии, если в семье заявителя есть человек с инвалидностью.