Як нараховують мінімальні пенсійні виплати та від чого вони залежать

Мінімальна пенсія в Україні зросла на початку 2024 року, оскільки збільшився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Розмір такої пенсії також залежить від стажу та віку пенсіонера.

Яка в Україні мінімальна пенсія

Українці, які досягли 65 років без необхідного страхового стажу, отримують пенсію, розмір якої прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який з 1 січня 2024 року становить 2 361 гривні.

Читайте також Чому на пенсійній картці порожньо: у Кабміні зробили важливу заяву

Після весняної індексації ця сума зросла на 364 гривні та тепер становить 2 725 гривень.

Пенсіонери з повним стажем

! Пенсіонери без стажу отримують державну тимчасову допомогу, розмір якої визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і середнього сукупного доходу сім'ї за пів року. Максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень.

Жінки зі стажем 30 років і чоловіки з 35 роками стажу, які досягли 65 років, гарантовано отримують не менше 40% від мінімальної зарплати. Нині, коли мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б бути – 3 200 гривень, але наразі вона становить 3 370 гривень.

Як змінилися мінімальні виплати пенсіонерам

! З 1 березня 2024 року встановлений мінімальний розмір пенсійної виплати для 65-річних становить 3 370 гривень, що вище за 40% мінімальної зарплати, що свідчить про зміни в пенсійних виплатах.

З 1 березня в Україні були встановлені нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":