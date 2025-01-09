Мінімальна пенсія у 2025 році: як зміняться виплати в Україні

В Україні щороку переглядають розмір мінімальної зарплати, мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Однак Держбюджет на 2025 рік не передбачає виділення коштів для індексації соціальних виплат.

Як зміняться пенсії у 2025 році

Водночас індексація пенсій у 2025 році все ж відбудеться, передає 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Урядовець повідомив, що індексація запланована на березень 2025 року.

Однак розмір пенсії, як і прожитковий мінімум, змін не зазнає. Так їхнє значення залишаться чинним щонайменше до 2028 року.

Наразі мінімальна пенсія становить:

2361 гривню для людей без стажу;

мінімальна зарплата – 8 000 гривень;

прожитковий мінімум – 2 920 гривень.

Чому українці не помітять змін у пенсіях

Експертка Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко заявила, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Проте точні числа стануть відомі вже наступного року.

Однак, попри перегляд виплат, для більшості пенсіонерів нічого не зміниться. Річ у тім, що при розмірі пенсії до 3 000 гривень підвищення на 12% майже не помітне.

Зокрема для виходу на пенсію у 2025 році потрібно певна кількість років стажу:

у 60 років – мінімум 32 роки стажу;

у 63 роки – від 22 до 32 років стажу;

у 65 років – мінімум 22 роки стажу.

Зауважте! Тобто чим пізніше пенсіонер виходить на пенсію, тим вищий розмір виплат.