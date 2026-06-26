Мінімальна пенсія зростатиме: Кабмін оголосив цифри

Уряд планує збільшувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто, мінімально можливу пенсію в Україні. Як саме він зміниться, розповідаємо далі.

Як буде зростати мінімальна пенсія в Україні?

Станом на 2026 рік, прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 595 гривень, повідомляє ПФУ.

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Як повідомляється в Бюджетній декларації на 2027 – 2029 роки, яку вже затвердив Кабмін, до 2029 року вказаний прожитковий мінімум зросте на 29%, тобто до – 3 357 гривень.

Щорічно збільшення виглядатиме так:

у 2027 році вказаний прожитковий мінімум буде вже – 2 878 гривень;

у 2028 – 3 134 гривень;

у 2029 – 3 357 гривень.

Потрібно розуміти, що це саме мінімально можлива пенсія. Для значної кількості пенсіонерів мінімум буде більшим. Наприклад, йдеться про тих хто набув повний стаж – 35 років для чоловіків, 30 років – для жінок. Також важливим є вік пенсіонера.

Зауважимо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, також визначає максимальну пенсію. У 2026 році це значення – 25 950 гривень.

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні залежить від статусу особи. Наприклад, для працездатних осіб, станом на 2026 рік, такий показник – 3 328 гривень. Для дітей до 6 років він – 2 817 гривень, від 6 до 18 років – 3 512 гривень. Водночас загальний показник прожиткового мінімуму цьогоріч – 3 209 гривень.