Чому українці фактично недоотримують пенсії?

Чинний механізм нарахування пенсій в Україні не дозволяє багатьом громадянам отримувати виплати, які б відповідали їхньому трудовому стажу та рівню заробітку. На цьому наголосив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, проблема полягає у двох ключових елементах пенсійної формули, які суттєво зменшують кінцевий розмір виплат. Одним із них є оцінка страхового стажу. Нині кожен рік офіційної роботи додає лише 1% до коефіцієнта заміщення заробітної плати.

Це означає, що людина, яка має 30 років страхового стажу, після виходу на пенсію фактично отримує близько 30% свого заробітку, а за наявності 35 років стажу лишк приблизно 35%.

Водночас, як зазначає Гетманцев, міжнародні стандарти передбачають, що коефіцієнт заміщення має становити щонайменше 40%. Саме тому, на його думку, чинна система не забезпечує достатнього рівня пенсійного доходу.

Які ще фактори зменшують розмір пенсії?

Ще одна причина, через яку пенсійні виплати є нижчими, пов'язана з методикою визначення середньої заробітної плати. Під час розрахунку пенсії використовується не актуальний показник середньої зарплати, а середнє значення за три попередні роки.

Оскільки заробітні плати в Україні поступово зростають, застосування такого показника автоматично зменшує розрахункову базу. За оцінкою Данила Гетманцева, лише цей фактор скорочує розмір майбутньої пенсії приблизно на 14%.

У результаті поєднання двох чинників: чинної оцінки страхового стажу та використання застарілого показника середньої заробітної плати провокує те, що українці можуть фактично втрачати майже п'яту частину пенсійних виплат, які могли б отримувати за іншої методики розрахунку.

Як сьогодні розраховують пенсію?

Розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожної людини. Під час розрахунку враховуються страховий стаж, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та середня зарплата, з якої сплачувалися страхові внески.