Яка кількість стажу необхідна для виходу на пенсію у 2027 році?

У 2027 році зміняться вимоги до кількості стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

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Наприклад, для виходу на пенсію в 60 років у 2027 необхідно буде мати щонайменше – 34 роки страхового стажу. Для іншого віку вимоги зміняться так:

в 63 роки мінімум, який потрібно набути, зросте до – 23 років страхового стажу;

в 65 років і надалі буде достатньо – 15 роки страхового стажу.

Вимоги до кількості стажу змінюватимуться до 2028 року. Це відбуватиметься в рамках пенсійної реформи. Зростатимуть мінімуми саме для 60 та 63 років. А от в 65 і надалі буде достатньо 15 років страхового стажу.

Зауважимо, при розрахунку пенсії враховується саме офіційна кількість стажу. Тобто та, яка була підтверджена. Зокрема, після 2004 року до уваги беруться періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних.

Нагадаємо, кількість стажу впливає на розмір пенсійної виплати. Окрім цього, пенсія залежить від доходу громадянина. Також враховується середня заробітна плата за останні 3 роки, що передують моменту виходу громадянина на заслужений відпочинок.