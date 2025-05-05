Яку мінімальну зарплату отримують працівники у Нідерландах

Нині в Нідерландах встановлено мінімальний розмір погодинної заробітної плати. Для працівників віком від 21 року вона становить 14,06 євро брутто за годину.

Яка мінімальна оплата в Нідерландах

Мінімальна зарплатня в Нідерландах переглядається двічі на рік – 1 січня та 1 липня – відповідно до змін у середньому рівні заробітної плати в країні, передає 24 Канал з посиланням на Seasonalwork.nl.

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Для молодших працівників мінімальна погодинна зарплата залежить від віку:

20 років – 11,25 євро;

19 років – 8,44 євро;

18 років – 7,03 євро;

17 років – 5,55 євро;

16 років – 4,85 євро;

15 років – 4,22 євро.

Важливо! З 2024 року в Нідерландах мінімальна заробітна плата визначається виключно в погодинному форматі, що забезпечує більшу прозорість та справедливість для працівників з різною тривалістю робочого тижня.

Яка виходить зарплата за місяць

У перерахунку на місячну зарплату, залежно від кількості робочих годин на тиждень, мінімальна заробітна плата становить:

2 446,44 євро для 40-годинного робочого тижня;

2 193 для 38-годинного робочого тижня.

Зауважте! Можуть змінюватися залежно від податкових відрахувань та інших факторів.