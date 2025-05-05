Яку мінімальну зарплату отримують працівники у Нідерландах
- Мінімальна погодинна зарплата в Нідерландах для працівників від 21 року становить 14,06 євро, а для молодших працівників вона залежить від віку і варіюється від 4,22 до 11,25 євро.
З 2024 року мінімальна заробітна плата в Нідерландах визначається виключно в погодинному форматі, а місячна зарплата для 40-годинного робочого тижня становить 2 446,44 євро.
Нині в Нідерландах встановлено мінімальний розмір погодинної заробітної плати. Для працівників віком від 21 року вона становить 14,06 євро брутто за годину.
Яка мінімальна оплата в Нідерландах
Мінімальна зарплатня в Нідерландах переглядається двічі на рік – 1 січня та 1 липня – відповідно до змін у середньому рівні заробітної плати в країні, передає 24 Канал з посиланням на Seasonalwork.nl.
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Для молодших працівників мінімальна погодинна зарплата залежить від віку:
20 років – 11,25 євро;
19 років – 8,44 євро;
18 років – 7,03 євро;
17 років – 5,55 євро;
16 років – 4,85 євро;
15 років – 4,22 євро.
Важливо! З 2024 року в Нідерландах мінімальна заробітна плата визначається виключно в погодинному форматі, що забезпечує більшу прозорість та справедливість для працівників з різною тривалістю робочого тижня.
Яка виходить зарплата за місяць
У перерахунку на місячну зарплату, залежно від кількості робочих годин на тиждень, мінімальна заробітна плата становить:
- 2 446,44 євро для 40-годинного робочого тижня;
- 2 193 для 38-годинного робочого тижня.
Зауважте! Можуть змінюватися залежно від податкових відрахувань та інших факторів.