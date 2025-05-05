Какая минимальная оплата в Нидерландах
Минимальная зарплата в Нидерландах пересматривается дважды в год – 1 января и 1 июля – в соответствии с изменениями в среднем уровне заработной платы в стране, передает 24 Канал со ссылкой на Seasonalwork.nl.
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Для младших работников минимальная почасовая зарплата зависит от возраста:
20 лет – 11,25 евро;
19 лет – 8,44 евро;
18 лет – 7,03 евро;
17 лет – 5,55 евро;
16 лет – 4,85 евро;
15 лет – 4,22 евро.
Важно! С 2024 года в Нидерландах минимальная заработная плата определяется исключительно в почасовом формате, что обеспечивает большую прозрачность и справедливость для работников с разной продолжительностью рабочей недели.
Какая получается зарплата за месяц
В пересчете на месячную зарплату, в зависимости от количества рабочих часов в неделю, минимальная заработная плата составляет:
- 2 446,44 евро для 40-часовой рабочей недели;
- 2 193 для 38-часовой рабочей недели.
Обратите внимание! Могут меняться в зависимости от налоговых отчислений и других факторов.