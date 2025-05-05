Какая минимальная оплата в Нидерландах

Минимальная зарплата в Нидерландах пересматривается дважды в год – 1 января и 1 июля – в соответствии с изменениями в среднем уровне заработной платы в стране, передает 24 Канал со ссылкой на Seasonalwork.nl.

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Для младших работников минимальная почасовая зарплата зависит от возраста:

20 лет – 11,25 евро;

19 лет – 8,44 евро;

18 лет – 7,03 евро;

17 лет – 5,55 евро;

16 лет – 4,85 евро;

15 лет – 4,22 евро.

Важно! С 2024 года в Нидерландах минимальная заработная плата определяется исключительно в почасовом формате, что обеспечивает большую прозрачность и справедливость для работников с разной продолжительностью рабочей недели.

Какая получается зарплата за месяц

В пересчете на месячную зарплату, в зависимости от количества рабочих часов в неделю, минимальная заработная плата составляет:

2 446,44 евро для 40-часовой рабочей недели;

2 193 для 38-часовой рабочей недели.

Обратите внимание! Могут меняться в зависимости от налоговых отчислений и других факторов.