Яка сьогодні мінімальна зарплата в Польщі та як вона може зрости

Станом на 2025 рік у Польщі встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 12 вересня 2024 року, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 4 666 злотих брутто.

Яка мінімальна зарплата в Польщі

Нині мінімальна зарплата в Польщі на 8,5% більше, ніж було раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Infor. Також було підвищено мінімальну погодинну ставку – тепер вона становить 30,50 злотих брутто.

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На відміну від попередніх років, у 2025 році передбачене лише одне підвищення. У 2024 році мінімальна зарплата зростала двічі:

з 1 січня – до 4 242 злотих;

з 1 липня – до 4 300 злотих, що відповідало підвищенню на 21,5% та 19,4% відповідно у річному вимірі.

Аналогічна практика дворазового зростання мінімальної зарплати застосовувалася і в 2023 році – зростання становило 15,9% у січні та 19,6% у липні.

У Польщі знову зросте мінімалка

Уряд Польщі вже підготував зміни до законодавства щодо мінімальної заробітної плати. Згідно з новими правилами, "мінімалка" має становити 55% від прогнозованої середньої зарплати в національній економіці.

Хоча точна сума мінімальної зарплати на 2026 рік поки не оголошена, її можна орієнтовно визначити на основі бюджетних прогнозів.

Цікаво! Очікується, що середня заробітна плата в Польщі сягне 9 219 злотих брутто, тож мінімальна зарплата може зрости до приблизно 5 070 злотих брутто. Це підвищення може означати збільшення витрат для роботодавців, але водночас – і зростання купівельної спроможності працівників.