12 серпня, 15:25
1

Чи зросте мінімальна зарплата у 2026 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 тисяч гривень, але в 2026 році очікується її збільшення до 8 688 гривень.
  • На думку профспілок, мінімальна зарплата має зростати автоматично при збільшенні інфляції.

Мінімальна зарплата у 2025 році не зростала. Вона складає – 8 тисяч гривень. А от у наступному році збільшення можливе.

Як може зрости мінімальна зарплата у 2026 році?

Під час засідання Спільного представницького органу об'єднань профспілок було схвалено пропозиції до законопроєкту по держбюджет на наступний рік. Зараз ці нововведення розглядає Мінфін, повідомляє 24 Канал з посиланням на профспілки.

Пропонується встановити заробітну плату, яка буде не менш як:

  • 50% від середньомісячної заробітної плати;
  • а також фактичний рівень прожиткового мінімуму, який встановлено для працездатних осіб. 

Зауважте! Також, згідно з цією пропозицією, мінімальна зарплата має зростати автоматично, якщо збільшиться інфляція.

Згідно з бюджетною декларацією на 2026 рік, мінімальна зарплата таки зростатиме. Вона має сягнути – 8 688 гривень. 

Збільшуватиметься мінімалка і надалі:

  • у 2027 році вона має сягнути 9 374 гривень;
  • у 2028 році уже – 10 059 гривень.