Скільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році
- У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 тисяч гривень, з яких після вирахування податків залишається 6 160 гривень.
- З мінімальної зарплати вираховуються ПДФО – 18% (1 440 гривень) та військовий збір – 5% (400 гривень).
У 2024 мінімальна зарплата зростала двічі і сягнула 8 тисяч гривень. Цьогоріч зміни не відбувалися.
Яка мінімалка після вирахування податків
Тобто, у 2025 мінімальна зарплата і надалі складає – 8 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.
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Цікаво! Мінімальна зарплата в годину зараз складає – 48 гривень.
З мінімальної зарплати вираховуються таки податки: ПДФО – 18% та військовий збір – 5% від суми зарплати. Тобто, з мінімалки це:
- військовий збір – 400 гривень;
- ПДФО – 1 440 гривень.
Загалом виходить – 1 840 гривень. Відповідно, "чиста" мінімальна зарплата, станом на тепер, складає – 6 160 гривень.
Зверніть увагу! ЄСВ сплачує роботодавець. Цей внесок зараз – 22% від доходу, тобто, з мінімалки це – 1 760 гривень. Відповідно, роботодавцю виплата мінімальної зарплати робітнику обходиться у 9 760 гривень.