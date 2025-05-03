Скільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році

У 2024 мінімальна зарплата зростала двічі і сягнула 8 тисяч гривень. Цьогоріч зміни не відбувалися.

Яка мінімалка після вирахування податків

Тобто, у 2025 мінімальна зарплата і надалі складає – 8 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

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Цікаво! Мінімальна зарплата в годину зараз складає – 48 гривень.

З мінімальної зарплати вираховуються таки податки: ПДФО – 18% та військовий збір – 5% від суми зарплати. Тобто, з мінімалки це:

військовий збір – 400 гривень;

ПДФО – 1 440 гривень.

Загалом виходить – 1 840 гривень. Відповідно, "чиста" мінімальна зарплата, станом на тепер, складає – 6 160 гривень.

Зверніть увагу! ЄСВ сплачує роботодавець. Цей внесок зараз – 22% від доходу, тобто, з мінімалки це – 1 760 гривень. Відповідно, роботодавцю виплата мінімальної зарплати робітнику обходиться у 9 760 гривень.