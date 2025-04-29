Як змінились військові витрати у світі у 2024

У 2024 році військові витрати у світі зросли до 2 718 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на SIPRI.

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Зверніть увагу! Військові витрати у 2024 році зросли на 9,4% (у реальному вираженні), порівняно з 2023 роком. Це найстрімкіше зростання з часів холодної війни.

Понад 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році. Оскільки уряди все частіше надають пріоритет військовій безпеці, часто за рахунок інших сфер бюджету, економічні та соціальні компроміси можуть мати значний вплив на суспільства протягом багатьох років,

– каже дослідник SIPRI Сяо Лян.

У Європі (у тому числі і Росії) військові витрати за 2024 рік зросли на 17% і сягнули – 693 мільярдів доларів. Потрібно розуміти, що війна, яка триває в Україні впливає на весь континент.

Які військові витрати здійснювали деякі країни у 2024:

Росія – загалом витрати за 2024 рік сягнули – 149 мільярдів доларів, це на 38% більше ніж у 2023 (це 7,1% від ВВП Росії);

Німеччина – 88,5 мільярдів доларів – зросли на 28%, порівняно з 2023;

Польща – 38 мільярдів доларів – зросли на 31%.

Зауважте! Загальні військові витрати України в 2024 році склали – 64,7 мільярда доларів. Це на 2,9% більше ніж торік. Частка вказаних витрат у 2024 році склала – 34% ВВП країни.

Варто зазначити і те, що військові витрати зросли у 2024 році у всіх членів НАТО. Загалом вони склали – 1 506 мільярдів доларів, це приблизно 55% від світових витрат.

Європейська частка НАТО за вказаний період витратила – 454 мільярди доларів. А от видатки США сягнули – 997 мільярди доларів.