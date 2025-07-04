Чи вплине підвищення мінімальної зарплати у 2026 році на розмір пенсій

Уряд планує поступово підвищити мінімальну заробітну плату в Україні. Її розмір за три роки має сягнути понад 10 000 гривень.

Як зросте мінімальна заробітна плата

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости до 8 688 гривень. Це передбачає проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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У наступні роки "мінімалка", за пропозицією уряду, повинна підвищитися ще більше:

у 2027 році – до 9 374 гривень;

у 2028 році – до 10 059 гривень

Важливо! Наразі мінімальна заробітна плата в Україні складає 8 000 гривень і до кінця року підвищуватися не буде.

Чи зросте пенсія з підвищенням зарплати

Разом з тим урядовці у Бюджетній декларації пропонують підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який визначає мінімальний розмір пенсії за віком. У 2025 році він становить 2 361 гривню.

За прогнозами, прожитковий мінімум зросте:

у 2026 році – до 2 564 гривень;

у 2027 році – до 2 715 гривень;

у 2028 році – до 2 859 гривень.

Також декларація передбачає щорічну індексацію пенсій з 1 березня та проведення необхідних заходів для впровадження другого рівня пенсійної системи в рамках пенсійної реформи.

Варто знати! Таким чином, мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости, однак це підвищення залежатиме не від мінімальної зарплати, а від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.