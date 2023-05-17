Зарплати будуть вищі: як в Україні хочуть збільшити мінімалку

Українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату – при чому, двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9 000 гривень.

Уможливиться це у разі прийнтяття народними депутатами відповідного законопроєкту. Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.

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Коли підвищуватимуть мінімалку

Нині розмір мінімальної зарплати в Україні складає 6 700 гривень. За документом же, у 2023 році заплановано 2 етапи підвищень:

з 1 липня – до 8 107 гривень;

з 1 жовтня – до 8 918 гривень.

Важливо! Законопроєкт лише зареєстрований, але його ще не прийняли.

Підвищень мало бути більше

Втім, першопочатково планувалось тричі підвищувати українцям мінімальну зарплату. Перший етап мав відбутись 1 квітня – до 7 370 гривень.

Завадило ж цьому невинесення документа на голосування. Тому, імовірно, в майбутньому час та розміри збільшень можуть бути змінені.

Чому мінімалку хочуть підвищити

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, поточний розмір мінімальної зарплати в Україні є порушенням Конституції. Адже він менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб у 7 539 грн.

У статті 9 Закону України "Про оплату праці" передбачено: "Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб",

– зазначають автори законопроєкту.

Крім того, наголошують вони, прийняття даного законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту громадян України, які одержують низькі суми заробітної плати.

Рівень безробіття буде високим, а зарплати ростимуть повільно

Водночас в НБУ фіксують поступове відновлення ринку праці в Україні. У зв'язку з чим, зазначають там, зайнятість та реальні зарплати в країні поступово зростатимуть.

Проте, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, тому безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень, а зростання реальних зарплат буде переважно стриманим, але нерівномірним за секторами та регіонами,

– йдеться у звіті регулятора.

Нагадаємо, тим часом, майже третина українців зберігає свої гроші в Приватбанку – 336,8 мільярда гривень. На другому місці – з великим відривом, – Ощадбанк, 169,5 мільярда гривень