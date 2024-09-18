З яких причин МВФ відклав запланований візит в Росію

МВФ мав почати роботу на російській території. Однак, як стало відомо, організація відклала свій візит на невизначений термін.

Чому МВФ відклав візит у Росію

Російські ЗМІ повідомляють, що представники МВФ мали здійснити консультаційну місію в Росії цьогоріч. Востаннє аналогічна подія відбувалась ще у 2019 році (до пандемії COVID-19).

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Олексій Можин Виконавчий директор від Росії у МВФ У день, коли передбачався початок роботи місії фонду в рамках консультацій за 4-ю статтею статуту МВФ, керівництво фонду повідомило російській стороні і раді директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін.

Представники МВФ назвали причиною перенесення візиту технічну неготовність. Проте, Можин висловив свою теорію, акцентувавши на тому, що цей європейські країни вплинули на такий перебіг подій.

Російській стороні добре відомо, що офіційні представники низки європейських країн публічно висловлювалися про неприйнятність відновлення співпраці між МВФ і Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій,

– сказав Можин.

Нагадаємо! Місія МВФ не здійснювалась на території Росії у 2022 – 2023 роках. Причиною цього є повномасштабна війна в Україні. Українські урядовці закликають МВФ не відновлювати співпрацю з росіянами.